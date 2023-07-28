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Bursa'da alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Bursa'nın Gürsu ilçesinde alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet N. ve kardeşi Bilal N. dükkanın önünde otururken, aralarında alacak-verecek meselesinden husumet bulunan Tuğberk M. ve Nadir A. ile karşılaştı. Tuğberk M. ve Nadir A.'nın silah çekmesi üzerine Ahmet N. ve Bilal N. de silah ile karşılık verdi. Silahlı çatışma amatör kameralara yansırken, olayda 4 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yenidoğan Ankara Gürsu Bursa Güncel Haberler

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