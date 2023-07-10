Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden tartışma: Şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiye ateş ettiğini söylediği belirtildi. Yaralanan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekipleri, 7 Temmuz'da Beyazıt Mahallesi 1. Cambaz Sokak'ta Muhammet Taşkesen'in (38), 4 kurşunla yaralandığı olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmelerin ardından şüphelinin S.M. (51) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmayla S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde ifadesi alınan S.M'nin alacak verecek meselesi yüzünden Taşkesen ile tartıştığı ve daha sonra tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi.

S.M. işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşkesen'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Muhammet Taşkesen, 7 Temmuz günü bir kişiyle araçla Beyazıt Mahallesi 1. Cambaz Sokak'a gelmiş, ikili arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmüştü.

Daha sonra S.M. yanında bulunan tabancayla Taşkesen'i tabancayla vurarak olay yerinden kaçmış, 112 Acil Sağlık ekipleri Taşkesen'i Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etmişti.