Bursa'da akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

Bursa'nın Gemlik ilçesinde akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Eşref Dinçer Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan Fatih Tolar ve Ahmet Tolar, Mustafa Tolar ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bu kişilerin yine akrabası olan Erol Tolar (40), şahısların arasına girerek kavgayı sonlandırmak istedi.

Bu sırada Mustafa Tolar, yanında bulunan tornavida ile diğer kişileri vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erol Tolar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Mustafa Tolar, olaydan kısa süre sonra yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolar, tutuklandı.