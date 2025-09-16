Haberler

Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Olay Anı Güvenlik Kamerasında

Bursa'da Akaryakıt İstasyonunda Olay Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili akaryakıt istasyonunda pompa takılı haldeyken hareket etti. İstasyon görevlisi, otomobili durdurmayı başarırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da sürücüsünün akaryakıt istasyonunda el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, pompa takılı haldeyken bir anda ilerledi. İstasyon görevlisi pompayı çıkarıp, yakıt deposundan tuttuğu otomobilin ilerlemesini engellerken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Otomobiline yakıt doldurmak için istasyonda duran sürücü, el frenini çekmeyi unutarak araçtan indi ve kasaya yöneldi. O sırada istasyon görevlisi Ali Osman Çetin (40), pompayı araca yerleştirerek yakıt doldurmaya başladı. Otomobil aniden hareket ederken, Çetin ani bir refleksle önce pompayı çıkardı sonra da kapağı açık yakıt deposundan aracı tutarak, otomobilin ilerlemesini önledi. Otomobilinin hareket ettiğini görünce koşarak gelen sürücü de araca binip, el frenini çekti. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler

Fenerbahçe'nin yeni yıldızından Mourinho'ya olay sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Efsane futbolcu Luis Figo'nun 52 yaşında attığı gol olay oldu

52 yaşında rakibin belini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.