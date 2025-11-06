Bursa'da AK Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı

Bursa'da farklı parti ve derneklerden Ak Parti'ye katılan 800 yeni üyeye rozetleri takıldı.

? Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın katılımıyla Gemlik ve Orhangazi'de danışma meclis toplantıları gerçekleştirildi.

İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan İl Başkanı Davut Gürkan, 500 bin TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında Gemlik'e 3 bin konutun kazandırılacağını bildirdi.

?Yeni rezerv alanlarına ilişkin onay sürecinin sürdüğünü belirten Gürkan, "Onayların gelmesiyle birlikte konut sayısını artırmak için gerekli adımları hızla atacağız. Sahayı dinliyoruz. Değişim mahalleden başlar. Bugün dünyada herkes Türkiye'nin başarılarıyla gurur duyuyor. Milli iradenin sandığa en güçlü şekilde yansıdığı ülke Türkiye'dir." dedi.

??Gemlik'in eğitim, sağlık, yurt ve sosyal alanlardaki yatırımlarda öncelikli ilçelerden biri olduğunu ifade eden Gürkan, "Gemlik her zaman bizim gözümüzde pozitif ayrımcılığı olan bir yerdir. TOGG, Gemlik'in Türkiye'ye ve dünyaya açılan kapısıdır." ifadelerini kullandı.

Gürkan, AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Taşar, önceki dönem Bursa Milletvekili Zafer Işık ve çok sayıda partilinin katıldığı programda, Gelecek Partisi Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık ile farklı partilerden 800 üyeye rozetleri de takıldı.

??Programda en fazla üye kazandıran teşkilat mensuplarına da plaket takdim edildi.

Sonrasında il Başkanı Davut Gürkan, Orhangazi İlçe Teşkilatı Daraltılmış Danışma Meclisi Toplantısına katıldı.

?Toplantıya, AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, önceki dönem milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, önceki dönem Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile teşkilat mensupları yer aldı.

??AK Parti Bursa teşkilatının saha çalışmalarına değinen Gürkan, "AK Parti her zaman sahadadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben teşkilatımla gurur duyuyorum' diyor. Biz de bu sözü sahadaki çalışmalarımızla her gün yeniden ispat ediyoruz. Bursa teşkilatlarımız, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürümeye devam ediyor. ?Milletimize hizmet yolunda durmadan, yorulmadan çalışacağız. Teşkilatlarımızın enerjisi, halkımızın güveniyle birleştiğinde aşamayacağımız engel yoktur." dedi. ?

?AK Parti Bursa teşkilatlarının hem yeni üyelerle güç kazandığını hem de sahadaki çalışmalarıyla halkın gönlünde yer edindiğini belirten Gürkan, siyasetlerinin gönül siyaseti olduğunu belirtti.

?Orhangazi ilçesinde çalmadık kapı bırakmadıklarını belirten AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu ise, "Teşkilatımızın her bir ferdi, ülkemizin güçlü yarınları için gece gündüz demeden çalışmaktadır. İl Başkanımız Sayın Davut Gürkan'ın başkanlığında Bursa teşkilatları olarak saha çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Bursa'mıza ve ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

