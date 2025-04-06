Bursa'da aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aileler arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı.

Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde aralarında daha önce de tartışma yaşayan aileler arasında kavga çıktı.

Kavgada damat Fatih K, kayınvalidesi Birgül A'yı (55) bıçakla göğsünden yaraladı.

Çıkan arbede sırasında Mahmut A. ve Cevdet A. darp edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli Fatih K'yı kısa sürede yakaladı.