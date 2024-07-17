Bursa'da aileler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aileler arasındaki kavgada 2 kişi yaralandı.

Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceki gün iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Şahin Ö. darbedilerek ağır yaralandı.

Yoğun bakıma alınan Şahin Ö'nün yakınları ile diğer aile bireylerinin kavgasında Gökhan T. ile kuzeni Hakan T. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.