Bursa'da Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında İncir Toplayan İşçilerle Buluşma

Bursa'da Aile Yılı etkinlikleri kapsamında coğrafi işaretli siyah incir toplayan işçilerle bir araya gelindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezince organize edilen programda, 2025 Aile Yılı çerçevesinde Nilüfer ilçesine bağlı Fadıllı Mahallesi'nde siyah incir toplayan işçilerle buluşuldu.

Müdürlük personelince Aile Yılı'nın anlam ve öneminin anlatıldığı buluşmada, İl Müdürlüğünün Bursa'da ailelere yönelik projeleri, evlenecek gençlerin desteklenmesi sürecindeki sektörlerin indirim anlaşmaları ve bu yıl güncellenen artık e-Devlet üzerinden başvurusu alınan doğum yardım ücreti hakkında bilgi aktarıldı.