Bursa'da Aile Katliamı Davası Başladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde annesi, 2 ağabeyi ve yengesini silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan polis memurunun yargılanmasına başlandı.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Adem E, maktuller Bedriye E, Remzi E, Fatma E. ve Mehmet E'nin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, psikolojik tedavi gördüğünü bu sebeple susma hakkını kullanarak savunmasını gelecek celse yapmak istediğini ifade etti.

Müşteki Songül Işık, okulların tatil olduğu dönemde annesi ve kardeşlerini görmek için Orhangazi'ye geldiğini ve morallerinin bozuk olduğunu fark ettiğini dile getirdi.

Olay günü yeğeninin yanlarına geldiğini, sanıkla babası ve amcasının telefonda şiddetli şekilde tartıştıklarını söylediğini belirten Işık, sanığın ağabeylerini bir yere çağırdığını daha sonra ağabeyi Remzi E. ile eniştesinin yola çıktığını anlattı.

Kendisinin de ağabeyi Mehmet E'nin aracıyla olay yerine hareket ettiklerini aktaran Işık, "Yolda ağabeyimi sakinleştirmeye çalıştım ama sanığın kendisine ağza alınmayacak küfürler ettiğini söyledi. Vardığımızda arabadan indiğim sırada sanığın ağabeyim Mehmet'e doğru ateş ettiğini gördüm." dedi.

Işık, sanığın daha sonra ağabeyi Remzi E'yi, annesini ve yengesini de vurduğunu, bazı maktullere tekrar dönerek kafalarına ateş ettiğini, "Sen daha ölmedin mi?" dediğini duyduğunu ifade etti.

Müşteki Ayşe Rabuşçu da sanığın ağabeyi Mehmet E. ile arasında ev alışverişine ilişkin bir konu olduğunu bildiğini anlattı.

Olayın ardından kardeşi Songül Işık'ın kendisini aradığını dile getiren Rabuşçu, "Çığlık atarak 'Öldüler.' diyordu. Bir müddet sonra sanık eve geldi ve evde kimlerin olduğunu sordu. Ben de 'Ne yaptın?' diyerek kendisine kızdım. Sanık aracına binip uzaklaştı." diye konuştu.

Diğer müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti, sanık ve avukatına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Orhangazi ilçesinde 27 Ocak'ta meydana gelen olayda, Adem E. (29), alacak verecek meselesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddia edilen annesi ve ağabeylerini İznik Gölü kıyısındaki çamlık alana çağırmıştı.

Adem E'nin silahla ateş açması sonucu annesi Bedriye E, ağabeyi Remzi E. ve yengesi Fatma E. olay yerinde, diğer ağabeyi Mehmet E. de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden ayrılan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olmuştu.