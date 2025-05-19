Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbarından Dönüşte Polis Aracı Takla Attı

Bursa'da Aile İçi Şiddet İhbarından Dönüşte Polis Aracı Takla Attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da aile içi şiddet ihbarına giden polis aracı, dönüş yolunda devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

BURSA'da aile içi şiddet ihbarından dönen polis aracı, takla attı. Kazada, araçta bulunan 2'si polis memuru, 3'ü şikayetçi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde meydana geldi. Aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri, bildirilen adrese gitti. Ekipler, şikayetçi olan D.İ., M.K. ve G.O.'yu polis merkezine götürmek için ekip aracına aldı. Polis memuru İ.A.'nın kullandığı araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, polis memurları İ.A. ve İ.K. ile D.İ., M.K. ve G.O. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye ve ABD'nin Suriye toplantısı yarın

Türkiye ve ABD masaya oturuyor! Toplantıda tek konu ele alınacak
Bakan Bak, gençler ve sporcularla Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Bak ve 81 ilden gelen gençler Anıtkabir'de
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy yanıtladı

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Bakan Ersoy'dan açıklama var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti

Fenerbahçeli yıldız futbolcu şampiyon Galatasaray'ı takip etti
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı

Eyüpspor maçına damga vuran görüntü
Şampiyon olan Okan Buruk gelecek sezonki hedefini şimdiden belirledi

Şampiyon olduktan saniyeler sonra yeni hedefini açık açık söyledi
Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Aslan köşeyi döndü! İşte Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.