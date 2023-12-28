Bursa'da Ahşap Kesim Makinesi Kazası: İşçinin İki Parmakları Koptu

BURSA'da ahşap kesim makinesine elini kaptıran fabrika işçisi Hakan K.'nın (49), iki parmağı koptu. İşçi, kopan parmakları ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Ufuk Sokak'taki bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Hakan K., çalıştığı ahşap kesme makinesine sol elini kaptırdı. Mesai arkadaşlarınca kurtarılan Hakan K.'nın iki parmağı koptu. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Hakan K., ilk müdahalesinin ardından, kopan parmakları dikilmek üzere ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.