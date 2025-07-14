Bursa'da Ahşap Evde Yangın: Ekipler Müdahale Etti

Bursa'da Ahşap Evde Yangın: Ekipler Müdahale Etti
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlatıldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında kırsal Sadagi Mahallesi'nde bulunan ahşap bir evde nedenle çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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