Bursa'da ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kuruçeşme Mahallesi Şehit Ferit Ömer Bey Sokak'taki kullanılmayan tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Güncel