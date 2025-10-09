Haberler

Bursa'da Ahır Yangınında 170 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Bursa'da Ahır Yangınında 170 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 170 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangın, Hüseyin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve bitişikteki samanlığa sıçradı. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 170 küçükbaş hayvan telef oldu.

Çaylı Mahallesi'nde Hüseyin K'ye ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki samanlığa sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ahırdaki 170 küçükbaş telef oldu, alevlerin sıçradığı samanlıktaki 3 bin balya ot yandı.

Kundaklama şüphesi üzerine jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
