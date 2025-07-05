Bursa'da ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen kişi öldü.

Kemalpaşa Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki bir sitenin bahçesinde ağaç budama çalışması yapan İsmail E. (62), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Ağır yaralanan İsmail E'ye ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.

Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail E, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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