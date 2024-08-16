Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Değirmenlikızık Mahallesi 5. Turan Sokak'ta yerleşim alanına yakın ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.