Bursa'da Ağaçla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı

Bursa'da Ağaçla Çarpışan Otomobilde 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ağaçla çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Dömez Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Bayram A.'nın (47) kullandığı 16 EN 494 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada Bayram A. ile yanındaki Emin Y. (52) yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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