Ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

Ağaca çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
AA - Uğur Çiçek - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Ortaköy Mahallesi yolunda seyreden Gülay D. idaresindeki 16 AEZ 353 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Sürücü Gülay D. ile aynı araçta bulunan çocuklar Melek D, Ömer D. ve Asaf D. (4) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
AA / Uğur Çiçek - Güncel