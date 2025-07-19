Bursa'da Ağaç Sökümü Yapan İş Makinesi Alev Aldı

Bursa'da Ağaç Sökümü Yapan İş Makinesi Alev Aldı
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İnegöl ilçesinde ağaç sökümü yapan bir iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, operatör tarafından fark edilip aracı terk edilmesi sonrası kontrol altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir tarlada ağaç sökümü yapan iş makinesi, alev alarak demir yığınına döndü.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada ağaç sökümü yapan kepçenin motor kısmından duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden operatör, iş makinesini durdurarak aracı terk etti. Alevler kısa sürede iş makinesini sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürülürken, iş makinesi demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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