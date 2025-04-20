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Bursa'da Ağaç Dalı Araç Üzerine Düştü

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İnegöl'de park halindeki hafif ticari aracın üzerine düşen ağacın kırılan dalı, araçta hasara yol açtı ve yolun bir kısmı ulaşıma kapandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ağacın kırılan dalı park halindeki hafif ticari aracın üstüne düştü.

Olay gece saatlerinde Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol kenarındaki ağacın büyük dalı, bir anda kırılarak park halindeki 11 DE 703 plakalı hafif ticari aracın üstüne düştü. Araçta hasar meydana gelirken, yolun bir kısmı ulaşıma kapandı. Polis, yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, belediye ekipleri kırılan dalı, parçalara ayırıp yoldan kaldırdı.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İNEGÖL (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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