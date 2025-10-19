Bursa'da AFAD Macera Takım Yarışması Düzenleniyor

Bursa'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda AFAD Bursa Akredite Arama Kurtarma Ekipleri Macera Takım Yarışması gerçekleştiriliyor.

Gürsu Belediyesi işbirliğiyle Ericek Macera Parkı'nda düzenlenen yarışmada AFAD tarafından akredite edilmiş 18 ekip yarışıyor.

Toplam 12 kilometrelik parkurda yarışmacılar bisiklet, GPS hedefi bulma, kaya tırmanışı, bayrak tepesi koşusu, kayadan iniş, mağara parkuru, pusula hedefi bulma, zipline, kano parkuru, koşu, köprü, güç ve denge, yapay tırmanış ve iniş bölümlerini en kısa sürede tamamlamak için mücadele veriyor.

AFAD Bursa İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine, AFAD tarafından akredite edilmiş ekiplerin takım ruhunu geliştirmek ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetini artırmak adına bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi.

Yarışmanın 12 etaptan oluştuğunu belirten Buldan, "Ekiplerimiz burada bir nevi bayrak yarışı halinde çalışmalarını sürdürüyor. Yağış var. Adeta hayatta kalma mücadelesi şeklinde süren bu yarışmayla ekiplerimizin birlikte çalışabilirliklerini, kabiliyetlerini ve kendilerini test etme fırsatı vermiş oluyoruz." dedi.

AFAD Bursa Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Ersoy da yarışın sabah itibarıyla başladığını bildirdi.

Yarışma kapsamında çeşitli parkurların hazırlandığını aktaran Ersoy, her ekibin 5'er kişilik gruplarla mücadele ettiğini sözlerine ekledi.