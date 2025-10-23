Bursa'da 84 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Hırsızlık suçlarından toplam 84 yıl 6 ay hapis cezası olan E.A. Bursa'da saklandığı çatı katında yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firarı yakalamak için düzenlediği operasyonla başarılı oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, çeşitli 'hırsızlık' suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli hükümlünün Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesi'ndeki bir binanın çatı katında saklandığını tespit edildi. Firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber: Esra TÜRKER Kamera: BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel