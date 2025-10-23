Bursa'da 84 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Bursa'da hakkında 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, Osmangazi ilçesi Yeniceabat Mahallesi'ndeki bir ikametin çatı katında çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A'nın gizlendiğini tespit etti.

İkamete yapılan operasyonla E.A. yakalandı.