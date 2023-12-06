Bursa'da 83 firari hükümlü ve 155 şüpheli yakalandı

Bursa'da düzenlenen operasyonda, 83 firari hükümlü ve aranan 155 şüpheli yakalandı. Operasyonda FETÖ/PDY üyesi bir şüpheli de bulunuyor.

BURSA'da 1050 polisin katıldığı operasyonda, 83 firari hükümlü ve aranan 155 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğu öğrenildi.

Türkiye genelinde, 1 Aralık'ta, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa'da da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat, çevik kuvvet ekipleri ile İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı birimlerin de katıldığı operasyonda 1050 polis görev aldı.

Eş zamanlı 245 adrese düzenlenen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olan ve 12,5 yıl hapis cezası bulunan İbrahim D. ile 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Dolandırıcılık', 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama', 'Resmi evrakta sahtecilik', 'Cinsel saldırı', '6136 SKM ve uyuşturucu madde ticareti', 'Kaçakçılık' ve 'Organize suçlar' gibi çeşitli suçlardan 83'ü kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin de aralarında olduğu 238 şüpheli yakalandı. İşlemleri sonrası 83 firari hükümlü cezaevine gönderilirken, yakalama kararı olan 155 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 94'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 61 kişi ise serbest bırakıldı.