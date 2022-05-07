Bursa'da 800'den fazla sporcunun katıldığı atletizm müsabakaları başladı

Bursa'da, Türkiye Atletizm Federasyonunca düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası, Komple Atlet Kupası, ANALİG yarı finalleri ve Anadolu Yıldızlar Ligi müsabakaları, 800'ü aşkın sporcunun katılımıyla başladı.

Atıcılar Atletizm Pisti'ndeki yarışmalar kapsamında Spor Toto 18 Yaş Altı Atmalar Ligi'nde final etabı olarak da düzenlenen Nurullah İvak Atmalar Kupası'nda tüm yaş gruplarındaki atletler mücadele ediyor.

Olimpik Deneme Programı'nda özellikle sprint branşlarına yoğun katılım dikkati çekti. Atlamalarda ise Türkiye Atletizm Şampiyonası öncesinde kota geçme heyecanı yaşanıyor.

Bu yıl salon sezonunda yapılamayan Komple Atlet Kupası'nda açık sahada unvanlar sahibini bulacak. Dekatlet ve heptatletlerin zorlu mücadelesinde 37 atlet yarışıyor.

Programda ayrıca ANALİG yarı final müsabakaları da bulunuyor. 250'den fazla atlet, final vizesi için ter döküyor.

Yarışmalar, yarın sona erecek.

"Hedeflerimizi en üst seviyede tutuyoruz"

Türkiye Atletizm Federasyonu Asbaşkanı Arif Alpkılıç, AA muhabirine, bu yıl atletizmin yoğun bir dönem geçireceğini söyledi.

Dünya Şampiyonası, Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nın yıl içinde gerçekleşeceğini anlatan Alpkılıç, şunları kaydetti:

"Özellikle dünya şampiyonalarında derece elde edebilmek için bu tür organizasyonları düzenliyoruz. Federasyon olarak özellikle bu yıl düzenlenecek yarışmalarda bir yerlere varmak istiyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'na gitmek için de deneme yarışmalarını uygulamak zorundayız. Hedeflerimizi en üst seviyede tutuyoruz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Atmalar Koordinatörü ve Bursa'daki yarışmaların teknik delegesi Orhan Yüzer de Bursa'nın 2 gün boyunca önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Organizasyonun başarılı geçmesini temenni eden Yüzer, "Olimpik olan tüm branşlarımız bu iki günlük yarışmalarda mevcut. Türkiye genelinden 850'ye yakın yarışmacı katılıyor. Burada derece elde edecek sporcularla yurt dışında yapılacak yarışların takımlarını yavaş yavaş oluşturacağız." ifadelerini kullandı.