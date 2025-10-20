Bursa'da 80 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Ormanlık Alanda Yakalandı

Bursa'da hakkında 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan aranan ve toplam 80 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, H.O'nun ormanlık alanda kaldığını tespit eden ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.

H.O, gerekli işlemler yapılmak üzere Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.