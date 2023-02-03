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Bursa'da, 8 otomobilden 120 bin liralık far çalan şüpheli yakalandı

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Bursa'da, 8 otomobilden 120 bin liralık far çalan şüpheli yakalandı

BURSA'da, 8 lüks otomobilden 120 bin lira değerinde far çalan H.K. (31), polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

BURSA'da, 8 lüks otomobilden 120 bin lira değerinde far çalan H.K. (31), polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. 7 ayrı suç kaydı olan H.K.'nin hırsızlık yaptığı anlar kameraya yansıdı.

? Osmangazi ilçesinde geçen ay farklı tarihlerde 8 ayrı lüks aracın çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 100 kameradan kayıt ve parmak izi incelemesi yapan ekipler, hırsızlık olayını H.K.'nin yaptığını belirledi. Polis, takibe aldığı H.K.'yi, lüks bir araçtan far çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

7 ayrı suç kaydı olan şüphelinin, lüks otomobillerden çaldığı farların toplam piyasa değerinin yaklaşık 120 bin lira olduğu öğrenildi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Osmangazi Güncel Haberler

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