Bursa'da 8. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti
BURSA'da hava almak için pencereden dışarı çıkan 32 yaşındaki Muhammet Taştan, dengesini kaybederek 8'inci kattan düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

BURSA'da hava almak için 8'inci kattaki evinin penceresine çıkan Muhammet Taştan (32), dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada meydana geldi. 8'inci kattaki evinde hava almak için pencere kenarına gelen Muhammet Taştan, bir anda dengesini kaybedip düştü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
