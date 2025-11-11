Bursa'da 8. Kattan Düşen Genç Hayatını Kaybetti

BURSA'da hava almak için 8'inci kattaki evinin penceresine çıkan Muhammet Taştan (32), dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Barış Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada meydana geldi. 8'inci kattaki evinde hava almak için pencere kenarına gelen Muhammet Taştan, bir anda dengesini kaybedip düştü. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Muhammet Taştan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Taştan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.