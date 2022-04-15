BURSA'DA, 750 BİN TL'LİK KAÇAK SİGARA VE TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda piyasa değeri 750 bin TL olan bandrolsüz ve kaçak sigara ile tütün ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldırım ilçesinde M.Ç.?ye ait depoya, aracınaa ve Nilüfer ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskın yapan ekipler, yapılan aramalarda piyasa değeri 750 bin TL olan, 300 bin boş makaron, 643 kilo kıyılmış tütün, 400 kilo nargile tütünü, 4 bin 760 adet makarona basılmış sigara, 9 elektronik sigara, 1 kompresörlü sigara basma makinası, 25 sigara basma aparatı ve çok sayıda sökülmüş bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.