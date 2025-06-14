Bursa'da 75 Bin Liralık Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ev ve iş yerlerinden toplam 75 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen 24 yaşındaki İrfan B., güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelinin birçok hırsızlık kaydı olduğu öğrenildi.

BURSA'da ev ve iş yerlerinden toplam 75 bin liralık hırsızlık yaptığı belirlenen İrfan B. (24), yakalandı. Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçelerinde ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile ilçe asayiş ekipleri ortak çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinin ardından şüphelinin daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan İrfan B. olduğunu belirlendi. Şüphelinin 75 bin liralık hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli dün evinde yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Haber: Yiğithan HÜYÜK

Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar

İran'ın durmaya niyeti yok! İsrail'i titretecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Nükleer Düzenleme Kurumu: Türkiye'deki radyasyon seviyelerinde artış söz konusu değil

İran'daki nükleer sızıntı Türkiye'yi tehdit ediyor mu?
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?

Fenerbahçe'ye gelecekti bakın nereye gitti?
Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni bir sayfa mı açılıyor?

Paris'te düğün, İran'da savaş! Orta Doğu'da yeni sayfa mı açılıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.