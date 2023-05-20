Bursa'da 74 yaşındaki kadın tırın altında kaldı

Bursa'da 74 yaşındaki yaşlı kadın alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönerken, geri manevra yapan tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

74 yaşındaki kadının tırın altında kaldığı feci kaza kamerada

BURSA - Bursa'da 74 yaşındaki yaşlı kadın alışveriş yapmak için gittiği pazardan dönerken, geri manevra yapan tırın altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Şehit Er Bahattin Gündüzlü Sokak'ta meydana geldi. Alışveriş yapmak için evden ayrılan Ferhunde Küçükaydın'a, semt pazarından dönerken, geri gelen M.D. idaresindeki 06 DKM 102 plakalı tır çarptı. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle sürücü dururken, vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Küçükaydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 74 yaşındaki Küçükaydın'ın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sürücü M.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.