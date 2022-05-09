Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 710 obje ele geçirildi

Bursa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 710 obje ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 710 sikke, obje ve figür bulundu.

C.E'nin sahibi olduğu iş yerinde ele geçirilen eserlerin Doğu Roma (Bizans) ve Helenistik Dönem'e ait oldukları tespit edildi.

Şüpheli C.E. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"ten adli işlem başlatıldı.