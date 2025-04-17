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Bursa'da 7 Yaşındaki Çocuk TIR Kullandı

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İnegöl'de 7 yaşındaki oğlu Ç.K.'yi TIR'ın direksiyonuna geçiren sürücü Y.K., bu anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Oğlunun TIR kullanırken babasına poz vermesi dikkat çekti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 7 yaşındaki oğluna TIR kullandıran sürücü, o anları cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyasında paylaştı.

İnegöl ilçesinde yaşayan TIR şoförü Y.K. (45), oğlu Ç.K.'yi direksiyonun başına geçirdi. Oğlunun TIR kullandığı anları cep telefonuyla kaydeden Y.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Bursa-Ankara kara yolunda gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, ayakları pedallara güçlükle ulaşan Ç.K.'nın TIR ile ilerlerken, babasına poz verdiği görüldü.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: İnegöl (Bursa),

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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