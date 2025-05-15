Bursa'da 7 Katlı Apartmanda Yangın
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı zarar gördü ve çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'da, 7 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında çatı zarar gördü.
Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'ndeki bulunan 7 katlı apartmanın çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Apartmanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel