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Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kırsal bir evde yakaladı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

Operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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