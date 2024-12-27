Bursa'da 7 Düzensiz Göçmen Yakalandı
İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 7 Suriye uyruklu düzensiz göçmeni kırsal bir evde yakaladı. Göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarma ekipleri, kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki bir evde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Operasyon yapan ekipler, Suriye uyruklu 7 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel