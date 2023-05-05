BURSA'DA, 7 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 2 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Ümit Işık idaresindeki 16 BB 873 plakalı minibüse, Emrah Sevimlioğlu'nun kullandığı 07 AES 591 plakalı otomobil arkadan çarptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayan 42 AIZ 651 plakalı hafif ticari araç ile 16 ATG 936, 34 VU 8706, 16 ABD 013, 16 AFZ 239 plakalı otomobiller de kazaya karıştı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler yaralanmazken, minibüste yolcu olarak bulunan Seher Sevimlioğlu (57) ile 07 AES 591 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan İrem Mete (14) yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)