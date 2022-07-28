Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı

BURSA'da 2 TIR, 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 servis minibüsünün karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Polis, kazaya neden olan ve olay yerinden kaçan TIR sürücüsünü arıyor.

Kaza, saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 16 EG 314 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, seyir halindeki Osman Aras (55) yönetimindeki 16 T 4011 plakalı ticari taksiye çarpıp, yan yolda park halindeki otomobilin üzerine düştü. TIR'a yüklü konteynır da ticari taksinin üzerine düşerken, arkalarından gelen 1 otomobil, 1 hafif ticari araç, 1 servis minibüsü ve 1 TIR daha kazaya karıştı. kazaya neden olan TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan Bursa-Gemlik Yolu, Bursa istikametinde yaklaşık 10 kilometrelik konvoy oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik tek şeritten sağlandı. Polis, kazanın ardından kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.