Bursa'da 7 aracın aküsünü çalan zanlı tutuklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halinde bulunan 7 aracın aküsünü çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, akü hırsızlıklarını araştırmak için çalışma başlattı. Şüpheli A.A. yakalandı ve çaldığı aküler araç sahiplerine teslim edildi. A.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halinde bulunan 7 aracın aküsünü çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 7 araçtan farklı zamanlarda gerçekleştirilen akü hırsızlıklarını araştırmak için çalışma başlattı.
Araştırmalarda kimliği belirlenen şüpheli A.A. (31), Şehabettinpaşa Mahallesi'nde yakalandı.
A.A'nın çaldığı aküleri sattığı hurdacı A.Y'nin (33) iş yerinde yapılan aramada ele geçirilen aküler, araç sahiplerine teslim edildi.
Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.