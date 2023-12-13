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Bursa'da 7 aracın aküsünü çalan zanlı tutuklandı

13 Aralık 2023 10:41 Güncelleme: 10:42 Abone Ol

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halinde bulunan 7 aracın aküsünü çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, akü hırsızlıklarını araştırmak için çalışma başlattı. Şüpheli A.A. yakalandı ve çaldığı aküler araç sahiplerine teslim edildi. A.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.