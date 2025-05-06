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Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı

Bursa'da 6 Yaşındaki Çocuk Balkondan Düşerek Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde balkonda oynayan 6 yaşındaki İbrahim Ensar K., korkuluklardan düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanın 1'inci katındaki balkondan beton zemine düşen İbrahim Ensar K. (6) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'taki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki evin balkonunda oynayan İbrahim Ensar K., korkuluklara tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, bahçedeki beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Ensar K.'yi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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