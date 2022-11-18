Bursa'da 6 kişinin öldüğü sahte içki soruşturmasında, tutuklu sayısı 3'e yükseldi

BURSA'da sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan 14 kişiden 6'sı hayatını kaybetti. Sahte içkiyi sattığı belirlenen ve kendisi de içtiği için hastanede tedaviye alınan Kamil Cihat İşcen (51), taburcu edildi. Gözaltına alınan İşcen, sevk edildiği adliyede tutuklandı. İşcen ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 3'e yükseldi.

Yıldırım ilçesinde 14 Kasım'da sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen (51), Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırıldı. Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirdi. Fatih U. ile Murat K. taburcu ise edildi.

5 kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü bildirildi.