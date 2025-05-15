Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlaraltı Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, binanın çatısını sardı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri evlerden tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.