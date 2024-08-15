Bursa'da 6 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 6 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Çekirge Mahallesi 2. Güllü Sokağı'ndaki apartmanı çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı gören mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevleri kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Binanın çatı katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.