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Bursa'da 59 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Bursa'da 59 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Güncel Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet eden Gülhanettin Çelik, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'da 59 yaşındaki adam, evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 21.00'de merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden Gülhanettin Çelik'ten (59) dünden beri haber alamayan yakınları Çelik'in evine gitti. Yakınları kapıyı çalmalarına rağmen içeriden ses gelmeyince durumu polise bildirdi. Eve giden ekipler, içeriye girdiklerinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan Çelik'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Bursa Güncel Haberler

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