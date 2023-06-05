Bursa'da 59 yaşındaki adam evinde bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da çeşitli yerlerinden bıçaklanan 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'da 59 yaşındaki adam evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Polis şüpheli ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

BURSA Bursa'da çeşitli yerlerinden bıçaklanan 59 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Polis şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00'de Merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 59 yaşındaki Gülhanettin Çelik'ten komşuları ve yakınları haber alamadı. Dünden beri haber alınamayan Çelik'in evine giden yakınları içeriden ses gelemeyince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden ekipler, 59 yaşındaki adamdan ses gelmeyince içeri girdi. Yerde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis şüphelinin ya da şüphelilerin yakalanması için tahkikat başlattı.