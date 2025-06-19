Bursa'da 55 Safkan Arap Tayı 31 Milyon Liraya Satıldı

Bursa'da 55 Safkan Arap Tayı 31 Milyon Liraya Satıldı
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Bursa'nın Karacabey Tarım İşletmesi'nde düzenlenen ihalede, 55 safkan Arap tayı 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı. 'Aydın Dayı' isimli tay, 2 milyon 650 bin lirayla en yüksek fiyata alıcı buldu.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen 55 safkan Arap tayı, 31 milyon 20 bin lira bedelle satıldı.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde düzenlenen ihalede, 60 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede en yüksek fiyat "Aydın Dayı" isimli tay için verildi. Tayı, 2 milyon 650 bin liraya Özşahinler Lojistik aldı.

Satış fiyatı bakımından bu tayı, 2 milyon 250 bin lirayla "Köksal" ve 1 milyon 800 bin lirayla "Süperoğlan" izledi.

Satışa çıkarılan 60 safkan Arap tayından 55'i alıcı buldu. Bu satışlardan 31 milyon 20 bin lira gelir elde edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
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