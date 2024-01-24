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Bursa'da 500 Polisle Huzur Uygulaması Yapıldı

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Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan huzur uygulamasında 2 bin 681 kişi sorgulandı, 7 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan bir kişi yakalandı. Ayrıca, ruhsatsız silah ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçelerinde 500 polisle huzur uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şubeleri ile Gürsu ve Kestel İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan yaklaşık 500 personel uygulamada görev aldı.

Park bahçeler, metruk binalar, umuma açık yerler, alkollü, alkolsüz mekanlar kontrol edildi.

Yapılan uygulamada toplam 2 bin 681 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 7 kişi ile 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız, 1 adet kurusıkı tabanca, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Alkollü mekanlarda yapılan denetimlerde ise ruhsatsız olduğu belirlenen bir işyerine cezai işlem uygulandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamada ise denetimi yapılan 882 aracın 37 sürücüsüne toplam 152 bin 076 lira para cezası uygulanarak 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Kestel Gürsu Bursa Narkotik Suçlar Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık Güncel Haberler

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