Bursa'da 50 milyon dolu makaron ele geçirildi (2) - Haberler

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da düzenlenen 50 milyon adet dolu makaronun ele geçirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı. Geçen pazartesi günü Osmangazi ilçesi Nülüferköy Mahallesi'nde bir depoya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan baskında, 5 milyon 637 bin adet dolu makaron ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. Fiziki takibi sürdüren ekipler, yine Osmangazi ilçesinde bir fabrikada kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Esra Türker-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,