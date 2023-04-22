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BURSA'DA 50 KİŞİNİN KARIŞTIĞI, 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

BURSA'DA 50 KİŞİNİN KARIŞTIĞI, 10 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAVGA KAMERADA

Güncel Haberler

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bayram ziyareti sırasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 10 kişi, tedavileri sonrası taburcu edildi. 50 kişinin karıştığı kavganın görüntüleri kameraya da yansıdı.

Olay, dün Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bayramlaşma için yakınlarının ziyaretine giden ailelerin, dışarıda oynayan çocukları tartıştı. Tartışma, ailelerin de araya girmesiyle 50 kişilik taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevik kuvvetin de takviye gelip, müdahale ettiği kavga güçlükle sonlandırıldı. Kavdgada yaralanan Harun Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), Mümin U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan yaralılar, taburcu edildi ve ifadelerine başvuruldu. Kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Caddesi İnegöl kavga Güncel Haberler

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