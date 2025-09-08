Haberler

Bursa'da 5 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk 3. Kattan Düştü

Bursa'da 5 Yaşındaki Suriye Uyruklu Çocuk 3. Kattan Düştü
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, apartmanın 3. katından düşen 5 yaşındaki Suriye uyruklu Ayea A. ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katından düşen Suriye uyruklu Ayea A. (5), ağır yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Balkona çıkan Suriye uyruklu Ayea A., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Annenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ayea A., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

